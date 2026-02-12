Новости
В Ростове часть центра осталась без тепла и горячей воды 12 февраля

В Ростове часть центра осталась без тепла и горячей воды. Об этом сообщили в администрации района 12 февраля.

Отключения затронули следующие адреса: пр. Чехова, 37; 41; 45; 51; 68; ул. Пушкинская, 132;134.

Временные неудобства связаны с работой по замене ненадежных участков тепловых сетей на пр. Чехова, 51, 55. На месте работают две аварийные бригады и восемь единиц техники.

Возобновить подачу коммуникаций обещают до конца дня 12 февраля.
Фото: Дондей
