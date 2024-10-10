Ростовчанина осудили за поджог гаража, где были его собутыльники

Фото: DonDay

В Ростове осудили 56-летнего мужчину, который поджог гараж с людьми. Информацию об этом сообщили 10 октября в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.Шокирующий случай произошел в марте 2023 года. Знакомые решили устроить застолье в гаражах на Буденновском проспекте. Во время пьянки между ними возникла ссора. Во время перепалок, один из мужчин решил выйти на улицу. В порыве злости он решил поджечь гараж. Он облил бензином дверь и поджог ее. Пламя за считанные минуты охватило весь гараж. Мужчина не стал спасать своих знакомых и просто сбежал с места преступления.Внутри гаража остались двое его товарищей. К сожалению, один из них так и не смог выбраться из огня, и погиб на месте. Второму все же удалось спастись, но у него обгорело все тело.В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Суд, с учетом прежней судимости, приговорил его к 16 годам и 2 месяцем лишние свободы с отбыванием срока в колонии особого режима, добавили в прокуратуре региона.