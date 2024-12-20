В Ростовской области осужденный за теракт мужчина покончил с собой в СИЗО

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Осужденный за теракт 39-летний мужчина покончил с собой в СИЗО Ростовской области. Романа Шведова обнаружили мертвым во время обхода 18 декабря.В тот же день мужчина выслушал приговор Южного окружного военного суда. По информации издания DonDay, террористу назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы.Роман Шведов находился под стражей более двух лет. Его арестовали осенью 2022 года. Ночью 29 сентября мужчина поджег здание администрации Зимовниковского района.