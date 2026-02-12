Новости
В Ростове-на-Дону родные ищут пропавшего 83-летнего пенсионера

Родные ищут пропавшего 83-летнего пенсионера из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Никто не видел Петра Кривобокова с 1 февраля. Родные потеряли с ним связь, домой он не вернулся. Когда члены семьи нигде не нашли пенсионера сами, обратились в полицию и к волонтерам.

Всю первую декаду февраля в Ростове были морозы, минусовая температура сохраняется и на данный момент. Пропавший мужчина также нуждается в медицинской помощи. Родные и волонтеры просят жителей донской столицы и всей Ростовской области оказать посильную помощь. Волонтеры ищут добровольцев для поисков.

Рост Петра Кривобокова составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы пенсионера русые, с проседью, глаза серые.

Из дома уходил, предположительно, одетый в светло-бежевую куртку, темные брюки, на ногах - темные туфли.

С информацией обращаться на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8-800-700-54-52 или в службу 112.
Фото: Лиза Алерт
