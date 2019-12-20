На Дону увеличилась стоимость минимального набора продуктов



Фото: regnum.ru

В Ростовской области выросла стоимость минимального набора продуктов. Об изменении цены сообщает Ростовстат.



По данным органа статистики, на ноябрь цена продуктовой корзины на Дону составила 3 707 рублей 89 копеек. По сравнению с прошлым годом стоимость увеличилась на 0,6%.



В среднем по стране этот показатель равен 4 031 рублю 54 копейкам.



Среди субъектов Южного федерального округа Ростовская область занимает предпоследнюю строчку по цене минимального набора продуктов. Дороже остальных продукты обходятся жителям Севастополя. Там продуктовый набор стоит 4 350 рублей 45 копеек. Самая низкая цена в Волгоградской области – 3 524 рубля 23 копейки.



Добавим, что продуктовая корзина – это примерный расчётный ассортимент товаров, необходимый человеку для жизни. В 2012 году федеральным законом был утвержден перечень минимального набора продуктов. В него вошли хлеб, картофель, мясо, молоко, яйца и другие продукты. Стоимость минимального набора продуктов используется при расчёте прожиточного минимума.