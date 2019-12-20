Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону увеличилась стоимость минимального набора продуктов

На Дону увеличилась стоимость минимального набора продуктов
Фото: regnum.ru
В Ростовской области выросла стоимость минимального набора продуктов. Об изменении цены сообщает Ростовстат.

По данным органа статистики, на ноябрь цена продуктовой корзины на Дону составила 3 707 рублей 89 копеек. По сравнению с прошлым годом стоимость увеличилась на 0,6%.

В среднем по стране этот показатель равен 4 031 рублю 54 копейкам.

Среди субъектов Южного федерального округа Ростовская область занимает предпоследнюю строчку по цене минимального набора продуктов. Дороже остальных продукты обходятся жителям Севастополя. Там продуктовый набор стоит 4 350 рублей 45 копеек. Самая низкая цена в Волгоградской области – 3 524 рубля 23 копейки.

Добавим, что продуктовая корзина – это примерный расчётный ассортимент товаров, необходимый человеку для жизни. В 2012 году федеральным законом был утвержден перечень минимального набора продуктов. В него вошли хлеб, картофель, мясо, молоко, яйца и другие продукты. Стоимость минимального набора продуктов используется при расчёте прожиточного минимума.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.