В Ростовской области с начала года выросла стоимость минимального набора продуктов

В донском регионе с начала года выросла стоимость минимального набора продуктов. Об этом сообщает Ростовстат.По данным государственной статистики, цена набора продуктов питания в Ростовской области в марте составила 3 тысячи 855 рублей. По сравнению с январем ее стоимость увеличилась на 2,3%.Как и в прошлом году донской регион находится на седьмом месте (из восьми) в ЮФО по стоимости продуктовой корзины. Последнюю строчку занимает Волгоградская область. Самый высокий показатель у Севастополя.