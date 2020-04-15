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В Ростовской области с начала года выросла стоимость минимального набора продуктов

В Ростовской области с начала года выросла стоимость минимального набора продуктов
В донском регионе с начала года выросла стоимость минимального набора продуктов. Об этом сообщает Ростовстат.

По данным государственной статистики, цена набора продуктов питания в Ростовской области в марте составила 3 тысячи 855 рублей. По сравнению с январем ее стоимость увеличилась на 2,3%.

Как и в прошлом году донской регион находится на седьмом месте (из восьми) в ЮФО по стоимости продуктовой корзины. Последнюю строчку занимает Волгоградская область. Самый высокий показатель у Севастополя.

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