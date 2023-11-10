В Ростове в военном госпитале от ранения умер мобилизованный участник СВО

Фото: Соцсети.

Еще один боец из Ростовской области стал жертвой специальной военной операции. 39-летний Сергей Антон получил ранение в зоне СВО.Мужчина родом из Тацинского района. В рамках частичной мобилизации его призвали в ряды ВС РФ. Так Сергей оказался в зоне спецоперации. Там служил танкистом, недавно получил звание ефрейтора. Летом приезжал в отпуск, а после вернулся на передовую, где и получил ранение.Сергея отправили на лечение в ростовский военный госпиталь, но спасти бойца не смогли.