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В Ростове в военном госпитале от ранения умер мобилизованный участник СВО

В Ростове в военном госпитале от ранения умер мобилизованный участник СВО
Еще один боец из Ростовской области стал жертвой специальной военной операции. 39-летний Сергей Антон получил ранение в зоне СВО.

Мужчина родом из Тацинского района. В рамках частичной мобилизации его призвали в ряды ВС РФ. Так Сергей оказался в зоне спецоперации. Там служил танкистом, недавно получил звание ефрейтора. Летом приезжал в отпуск, а после вернулся на передовую, где и получил ранение.

Сергея отправили на лечение в ростовский военный госпиталь, но спасти бойца не смогли.
Фото: Соцсети.
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