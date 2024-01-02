В военном госпитале от ранения скончался доброволец из Ростовской области

Фото: Газета Пролетарск. Наша неделя.

Еще один боец из Ростовской области скончался от ранения в зоне СВО. Михаил Степанько из города Пролетарска получил тяжелое ранение в живот. Об этом сообщает газета «Наша неделя. Пролетарск».Мужчина скончался 25 декабря в центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского. В зоне специальной военной операции еще в октябре он получил ранение в брюшную полость. Врачи несколько месяцев боролись за его жизнь, но не смогли его спасти.Михаил ушел на СВО в ноябре 2022 года в качестве добровольца. У погибшего остались семья и несовершеннолетний сын.