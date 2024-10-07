В ходе СВО погиб 21-летний боец из Ростовской области

Фото: Батайское время

В ходе специальной военной операции погиб 21-летний боец из Батайска Ростовской области. Вадим Хегай получил смертельное ранение в конце сентября. Информацию об этом сообщил портал «Батайское время».Вадим родился и вырос в Батайске. После службы в армии РФ он вернулся домой. Однако в сентябре 2022 года парня мобилизовали. Вадим отправился в зону СВО, где через три недели получил ранение.После реабилитации он вернулся в Донбасс. В сентябре 2024 года под Артемовском (Бахмутом) во время выполнения боевого задания Вадим был смертельно ранен. 11 октября жителю Батайска должно было исполниться 22 года.Прощание с бойцом состоится 7 октября в 12:00 в храме 50 лет Октября.