На Дону лидерами по числу новых заболевших COVID-19 стали Ростов и Шахты

Стало известно, в каких городах и районах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Новых инфицированных выявили в 33 муниципалитетах. Об этом сообщили в правительстве региона.За последние сутки диагноз «коронавирус» поставили 162 людям. Они являются жителями Ростова-на-Дону – 46, Шахт – 22, Таганрога, Новошахтинска и Тацинского района – по 7, Новочеркасска, Азова, Мясниковского, Багаевского, Чертковского, Константиновского районов – по 5, Семикаракорского и Неклиновского районов – по 4, Донецка, Аксайского, Азовского, Весёловского, Милютинского, Каменского, Орловского, Октябрьского и Мартыновского районов – по 2, Зверево, Каменска-Шахтинского, Волгодонска, Пролетарского, Белокалитвинского, Матвеево-Курганского, Ремонтненского, Красносулинского, Усть-Донецкого, Цимлянского и Егорлыкского районов – по 1.Общее количество инфицированных в Ростовской области – 7 314.