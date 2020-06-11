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На Дону лидерами по числу новых заболевших COVID-19 стали Ростов и Шахты

На Дону лидерами по числу новых заболевших COVID-19 стали Ростов и Шахты
Стало известно, в каких городах и районах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Новых инфицированных выявили в 33 муниципалитетах. Об этом сообщили в правительстве региона.

За последние сутки диагноз «коронавирус» поставили 162 людям. Они являются жителями Ростова-на-Дону – 46, Шахт – 22, Таганрога, Новошахтинска и Тацинского района – по 7, Новочеркасска, Азова, Мясниковского, Багаевского, Чертковского, Константиновского районов – по 5, Семикаракорского и Неклиновского районов – по 4, Донецка, Аксайского, Азовского, Весёловского, Милютинского, Каменского, Орловского, Октябрьского и Мартыновского районов – по 2, Зверево, Каменска-Шахтинского, Волгодонска, Пролетарского, Белокалитвинского, Матвеево-Курганского, Ремонтненского, Красносулинского, Усть-Донецкого, Цимлянского и Егорлыкского районов – по 1.

Общее количество инфицированных в Ростовской области – 7 314.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Шахтах

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