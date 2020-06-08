Больше всего новых заболевших на Дону — в Ростове и Сальском районе
Стало известно, в каких муниципалитетах Ростовской области зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным правительства региона, за последние сутки заболевших выявили на 23 территориях.
В течение одного дня диагноз «коронавирус» поставили 192 людям. Среди них — 109 жителей Ростова-на-Дону, 14 — Сальского района, 13 — Таганрога, 11 — Шахт, семь — Мясниковского района, по пять — Тарасовского и Белокалитвинского районов, по четыре — Шолоховского и Чертковского районов, по три — Новошахтинска и Гуково, по два — Каменска-Шахтинского и Песчанокопского района, по одному — Азовского, Багаевского, Зимовниковского, Каменского, Кашарского, Родионово-Несветайского, Милютинского, Октябрьского, Усть-Донецкого и Целинского районов.
Всего на Дону — 6 734 инфицированных. Из них 696 получают лечение в стационарах. Жертвами коронавируса стали 54 человека.