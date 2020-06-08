Больше всего новых заболевших на Дону — в Ростове и Сальском районе

Стало известно, в каких муниципалитетах Ростовской области зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным правительства региона, за последние сутки заболевших выявили на 23 территориях.В течение одного дня диагноз «коронавирус» поставили 192 людям. Среди них — 109 жителей Ростова-на-Дону, 14 — Сальского района, 13 — Таганрога, 11 — Шахт, семь — Мясниковского района, по пять — Тарасовского и Белокалитвинского районов, по четыре — Шолоховского и Чертковского районов, по три — Новошахтинска и Гуково, по два — Каменска-Шахтинского и Песчанокопского района, по одному — Азовского, Багаевского, Зимовниковского, Каменского, Кашарского, Родионово-Несветайского, Милютинского, Октябрьского, Усть-Донецкого и Целинского районов.Всего на Дону — 6 734 инфицированных. Из них 696 получают лечение в стационарах. Жертвами коронавируса стали 54 человека.