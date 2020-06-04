Больше всего новых заболевших COVID-19 на Дону – в Ростове и Белокалитвинском районе
Стало известно, на каких территориях Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом. Данные предоставили в правительстве донского региона.
За последние сутки диагноз поставили 201 человеку. Среди них – 65 жителей Ростова-на-Дону, 23 – Белокалитвинского района, 18 – Шахт, 9 – Батайска, 8 – Мясниковского района, по 7 – Зерноградского, Аксайского и Тацинского районов, 6 – Ремонтненского района, по 5 – Каменска-Шахтинского, Сальского и Неклиновского районов, по 4 – Гуково, Волгодонска и Новошахтинска, по 3 – Таганрога, Новочеркасска, Семикаракорского и Каменского районов, по 2 – Азова, Азовского и Кагальницкого районов, по 1 – Октябрьского, Багаевского, Миллеровского, Красносулинского, Чертковского и Целинского районов.
За весь период на Дону коронавирус подтвердили у 6 166 местных жителей. От COVID-19 скончались 47 человек.