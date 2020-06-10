В 26 городах и районах Дона выявили новые случаи заболевания COVID-19
Появились данные о том, в каких городах и районах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом. Информацию предоставили в правительстве региона.
За сутки на Дону официально подтвердили 198 инфицированных. Среди них – 92 жителя Ростова-на-Дону, 13 – Белокалитвинского района, 11 – Батайска, восемь – Неклиновского района, по семь – Каменска-Шахтинского и Семикаракорского района, по шесть – Гуково и Шахт, по пять – Мясниковского и Миллеровского районов, по четыре – Азова и Константиновского района, по три – Таганрога, Новошахтинска, Новочеркасска, Ремонтненского и Октябрьского районов, по два – Зверево, Волгодонска, Матвеево-Курганского, Каменского, Милютинского, Азовского, Усть-Донецкого, Тацинского и Аксайского районов.
За весь период в Ростовской области зарегистрировали 7 152 человека с COVID-19. Жертвами вируса стали 64 человека. Утром 12 июня стало известно, что впервые от новой инфекции на Дону умер ребёнок.