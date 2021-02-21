На Дону коэффициент распространения COVID-19 держится ниже единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции уже третьи сутки сохраняет показатель ниже единицы. Об этом сообщили в региональном правительстве 23 февраля.По данным роспотребнадзора, коэффициент в праздничный день составил 0,93. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей при этом поднялся с 1697 до 1704.Эпидемиологическая ситуация на Дону в последнее время улучшается. Ежедневно уменьшается число новых случаев заражения. За весь период пандемии в регионе зарегистрировали 71 579 инфицированных, из них 309 человек подхватили вирус за минувшие сутки.Несмотря на это, в 12 муниципалитетах Ростовской области сохраняется неблагоприятная обстановка с коронавирусом. В Азове, Батайске, Гуково, Багаевском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком, Каменском, Мясниковском, Пролетарском, Тарасовском и Тацинском районах до сих пор действуют жёсткие ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В остальных районах, которые вошли в жёлтую и зелёную зоны, уже вступили некоторые послабления. В частности, открылись фудкорты и ледовые катки в торговых центрах, заполняемость зала в кинотеатрах увеличилась до 50% от общего количества мест.