Коэффициент распространения COVID-19 на Дону сохраняет свой показатель в 1,06

В Ростовской области уже вторые сутки коэффициент распространения коронавирусной инфекции остаётся в одном значении. На прошлой неделе показатель с каждым днём рос. 26 июля он немного снизился, но также остался выше единицы. О данных на 27 июля сообщили в региональном правительстве.По обновлённой информации Роспотребнадзора, коэффициент составляет 1,06. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей области за сутки вырос и к утру 27 июля достиг значения 295,2.Напомним, по словам главного санитарного врача региона, ситуация с коронавирусом в Ростовской области остаётся напряжённой. Не исключено, что власти примут решение о введении ограничительных мер снова.