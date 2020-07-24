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Коэффициент распространения COVID-19 на Дону сохраняет свой показатель в 1,06

Коэффициент распространения COVID-19 на Дону сохраняет свой показатель в 1,06

В Ростовской области уже вторые сутки коэффициент распространения коронавирусной инфекции остаётся в одном значении. На прошлой неделе показатель с каждым днём рос. 26 июля он немного снизился, но также остался выше единицы. О данных на 27 июля сообщили в региональном правительстве.

По обновлённой информации Роспотребнадзора, коэффициент составляет 1,06. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей области за сутки вырос и к утру 27 июля достиг значения 295,2.

Напомним, по словам главного санитарного врача региона, ситуация с коронавирусом в Ростовской области остаётся напряжённой. Не исключено, что власти примут решение о введении ограничительных мер снова.

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