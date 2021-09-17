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На Дону явка на выборах в Госдуму по итогам двух дней голосования составила 25,3%

На Дону явка на выборах в Госдуму по итогам двух дней голосования составила 25,3%
На Дону явка избирателей по результатам двух дней голосования на выборах в Госдуму составила 25,3%, без учета онлайн-голосования. Об этом сообщает облизбирком.

Отдали свои голоса дистанционно уже более 80% избирателей в Ростовской области, которые заранее подали заявление на участие в заочном голосовании. Таких – свыше 300 тысяч.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В донском регионе реализовать свое гражданское право можно на 2 601 избирательном участке, которые работают с 8:00 до 20:00.
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