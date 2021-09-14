Выборы в Госдуму пройдут с соблюдением всех санитарных мер

Безопасность избирателей и прозрачность хода голосования — вот два основных принципа выборов в Госдуму в 2021 году. Так как важнейшее политическое событие проходит в период пандемии коронавируса, важно, чтобы голосование прошло с соблюдением всех необходимых мер. Для безопасного посещения избирательных участков людям на входе выдадут маски и перчатки.Напомним, что в этом году выборы депутатов в Госдуму РФ проводятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. Сделано это в том числе для того, чтобы избиратели не создавали толпы на участках, увеличивая риск заболевания COVID-19.- Выборы в Госдуму пройдут с соблюдением всех санитарных требований. Участки будут продезинфицированы. Каждому избирателю выдадут маску, перчатки и ручку, - рассказала пресс-секретарь Избирательной комиссии Ростовской области Инна Бабаян.В Ростовской области будут открыты 2500 избирательных участков. На сайте Центризбиркома размещена информация с местонахождением участков, где можно отдать свой голос. В любой из трех дней, с 8 утра до 20 часов вечера, граждане могут прийти и проголосовать за своего кандидата. Информация о кандидатах, а также их программы, можно найти на сайте Центризбиркома. Для того, чтобы отдать голос за понравившегося кандидата, избирателю нужен будет только паспорт. На участке гражданам будут выдавать даже ручки.Стоит отметить, что проголосовать можно и дистанционно. Ростовская область является одним из семи регионов страны, где стала доступна эта функция. Для многих жителей это оказалось очень удобным. В частности, в этом году заявку на дистанционное голосование подали около 300 тысяч жителей региона. Особенно, такой вид голосования понравился жителям ДНР и ЛНР, у которых есть российские паспорта. Чтобы отдать свой голос, им не нужно будет ехать в другую страну.Наблюдателям за ходом голосования зарегистрировано более 500 тысяч человек. В их числе несколько сотен — наблюдатели из других стран. Все они прошли обучение, чтобы проконтролировать все этапы голосования.Они будут следить за ходом выборов как в очном формате, так и дистанционно, делать фото и видео фиксацию, а также следить за сохранностью сейф-пакетов с бюллетенями. Ростовская область и здесь отличилась. На Дону в выборах будет задействовано около пяти тысяч наблюдателей. Это рекордное число по сравнению с выборами, которые проходили в регионе ранее.Примечательно, что наблюдать за ходом выборов на участках сможет любой желающий. На каждом участке будет видеосъемка в режиме реального времени. Доступ к интернет-трансляции будет возможен без ограничений. Это дает новые возможности для наблюдения и обеспечит прозрачность хода голосования.