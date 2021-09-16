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В Ростовской области явка на онлайн-голосование составила более 70% за сутки

В Ростовской области явка на онлайн-голосование составила более 70% за сутки
В Ростовской области в первый день выборов, 17 сентября, явка на онлайн-голосование составила 70%, сообщает облизбирком. Свои голоса дистанционно уже отдали 215 тысяч жителей из 302 тысяч подавших заявления на участие в ДЭГ.

Напомним, что 18 сентября в регионе начался второй день выборов депутатов Госдумы РФ. Более двух с половиной тысяч избирательных участков приступили к работе в 8:00 и закроются в 20:00.

По итогам первого дня голосования явка без учета тех, кто проголосовал дистанционно, составила 12,7%. Всего в реестре избирателей зарегистрированы 3,1 миллиона жителей с правом голоса.
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