В лесах Ростовской области с 20 марта объявлен пожароопасный режим
В лесах Ростовской области с 20 марта объявили пожароопасный режим. Информацию об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Меры действуют на территориях Боковского, Верхнедонского, Донецкого, Зимовниковского, Каменского, Кашарского, Обливского, Ремонтненского, Селивановского, Тарасовского, Чертковского, Шолоховского лесничеств.
Кроме того, с 4 марта режим уже начался на территориях Мартыновского, Романовского, Сальского, Семикаракорского, Усть-Донецкого и Шахтинского лесничеств.
Власти добавили, что в этом году группировку сил и средств для тушения пожаров в лесах увеличили на 14%. Всего в донском регионе 18 лесничеств. В пожароопасный период на природе запрещено оставлять непотушенные окурки и спички, сжигать мусор и оставлять мангалы.
Напомним, в Орловском районе в августе 2023 года случился крупный пожар. Он распространился на площади 200 гектаров. Из-за ЧП в районе власти ввели режим ЧС.