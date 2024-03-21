В лесах Ростовской области с 20 марта объявлен пожароопасный режим

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В лесах Ростовской области с 20 марта объявили пожароопасный режим. Информацию об этом сообщили на сайте регионального правительства.Меры действуют на территориях Боковского, Верхнедонского, Донецкого, Зимовниковского, Каменского, Кашарского, Обливского, Ремонтненского, Селивановского, Тарасовского, Чертковского, Шолоховского лесничеств.Кроме того, с 4 марта режим уже начался на территориях Мартыновского, Романовского, Сальского, Семикаракорского, Усть-Донецкого и Шахтинского лесничеств.Власти добавили, что в этом году группировку сил и средств для тушения пожаров в лесах увеличили на 14%. Всего в донском регионе 18 лесничеств. В пожароопасный период на природе запрещено оставлять непотушенные окурки и спички, сжигать мусор и оставлять мангалы.Напомним, в Орловском районе в августе 2023 года случился крупный пожар. Он распространился на площади 200 гектаров. Из-за ЧП в районе власти ввели режим ЧС.