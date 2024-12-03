На Дону грипп и ОРВИ подхватили более 12 тысяч человек

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В Ростовской области выявлено более 12 тысяч случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.В период с 26 ноября по 4 декабря уровень заболеваемости вирусной инфекцией на 10 тысяч человек составил 29,4. Это на 28% ниже эпидемиологического порога. В сравнении с данными, которые были получены на прошлой неделе, увеличение составило лишь 0,1%.Специалисты рекомендуют в период заболеваемости соблюдать меры предосторожности. Стараться, по возможности, держаться подальше от лиц с признаками ОРВИ, тщательно мыть руки с мылом или протирать кожным антисептиком. В случае недомогания обращаться к врачам.