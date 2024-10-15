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На Дону фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом

На Дону фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом

На Дону наблюдается снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом. Информацию об этом разместили на портале Стопкоронавирус.

В регионе с 7 по 13 октября зафиксировано 1 188 новых случаев заболеваемости вирусом. Тогда как с 23 по 29 сентября количество новых случаев заражения составило 1 222 человека.
Стоит отметить, что уменьшилось и число тяжелых случаев протекания болезни. С 7 по 13 октября в больницу были госпитализированы 18 пациентов. А двумя неделями ранее (23-29 сентября) в медучреждениях оказались 30 человек.

Вместе с этим растет число пациентов, которые вылечились. В период с 23 по 29 сентября от коронавируса выздоровели 1 022 человека, в то время как на прошлой неделе (7-13 октября) - 1 237 пациентов.

Важно отметить, что в Ростовской области в сентябре выявили первый случай заражения новым штаммом COVID-19 — XEC. К основным симптомам штамма XEC относят лихорадку, боли в горле и теле, головную боль, усталость, потерю обоняния и аппетита, а также проблемы с дыханием и насморк.
Фото: DonDay
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