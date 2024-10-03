Донской регион занял шестое место в антирейтинге заболевших коронавирусом

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Ростовская область попала в лидеры по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщает информационный портал «Объясняем.рф», донской регион занял 6-е место в антирейтинге.За неделю в Ростовской области выявили 1 222 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 1 022 человека и 30 были госпитализированы. Случаев со смертельным исходом зафиксировано не было.Антирейтинг возглавили Москва и Самарская область, где заболели 5 991 и 3 261 человек соответственно. Третье место занял Санкт-Петербург, там заразились 2 414 человек. На четвертом и пятом местах расположились Республика Башкортостан — 1 783 человека и Воронежская область — 1 213 заболевших.Стоит отметить, что совсем недавно на территории Ростовской области был зафиксирован первый случай заражения новым штампом COVID-19 (ХЕС). К симптомам штамма ХЕС относят сильную головную боль, лихорадку, боли в теле и горле, насморк, усталость, потерю аппетита и обоняния.Вводить масочный режим на территории Ростовской области власти не планируют. По их мнению, заболеваемость находится в пределах нормы для осеннего периода.