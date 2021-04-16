Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону еще 14 человек стали жертвами коронавируса

На Дону еще 14 человек стали жертвами коронавируса
В Ростовской области еще 14 жителей стали жертвами новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным на 20 апреля, за сутки в области скончались 14 человек с COVID-19. Это пять женщин (66, 71, 74, 77, 80 лет) и девять мужчин (47, 58, 60, 63, 65, 70, 77, 80, 89 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. За весь период от коронавируса в области скончались 3 929 человек.

Постепенно снижается общее количество зараженных в регионе. За минувшие сутки коронавирусом заразились 235 человек. Большинство из них было выявлено в Ростове. Общее число зараженных с начала пандемии - 85 630 человек.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.