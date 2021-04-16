На Дону еще 14 человек стали жертвами коронавируса

В Ростовской области еще 14 жителей стали жертвами новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 20 апреля, за сутки в области скончались 14 человек с COVID-19. Это пять женщин (66, 71, 74, 77, 80 лет) и девять мужчин (47, 58, 60, 63, 65, 70, 77, 80, 89 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. За весь период от коронавируса в области скончались 3 929 человек.Постепенно снижается общее количество зараженных в регионе. За минувшие сутки коронавирусом заразились 235 человек. Большинство из них было выявлено в Ростове. Общее число зараженных с начала пандемии - 85 630 человек.