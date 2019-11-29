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На Дону для сельской администрации купят авто за 1 млн рублей

На Дону для сельской администрации купят авто за 1 млн рублей
Для администрации одного из сельских поселений в Ростовской области купят кроссовер. На приобретение машины в селе Конзаводском Зерноградского района потратят почти один миллион рублей. Деньги выделяют из местного бюджета. Такая информация опубликована на сайте госзакупок.

В документации указаны параметры, которым должен соответствовать автомобиль. Судя по габаритам, администрация планирует купить «Хёндай Крета». Иномарка должна быть снабжена аудиосистемой, усилителем руля и бортовым компьютером, сиденья — обтянуты тканью. Год выпуска кроссовера — не ранее 2019 года.

Исполнитель должен привезти машину в течение пяти дней после заключения договора. Заявки на участие принимаются до 9 декабря.

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