На Дону COVID-19 победили еще 807 человек

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В Ростовской области еще 807 человек победили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное правительство.Продолжают лечение в стационарах ковидных госпиталей чуть более трех тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них на инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ – 209. Медики также регистрируют случаи, когда переболевшие ковидом люди заболевают повторно. В таких ситуациях единственным способом борьбы с опасной инфекцией является вакцинация.За весь период пандемии число выздоровевших в Ростовской области составило 190 369 человек. Несмотря на это, эпидобстановка все еще продолжает ухудшаться. Штамм омикрон вытесняет другие разновидности коронавируса по всему региону. Он распространяется гораздо быстрее, однако переносится немного легче.