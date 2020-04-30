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На Дону число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 101 человека

На Дону число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 101 человека
На Дону увеличилось число вылечившихся от коронавируса. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом.

В настоящее время в Ростовской области вылечился 101 заболевший. Финальные тесты показали отрицательный результат.

За весь период в России зарегистрировано 124 054 случая заражения коронавирусом. Скончались 1 222 пациента, выздоровели 15 013.

Напомним, коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным и контактным путями. Среди симптомов - высокая температура, сухой кашель, слабость в мышцах.

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