На Дону беременным и пожилым людям отказ от вакцинации придется давать в письменном виде
В Ростовской области беременным и пожилым людям при отказе от вакцинации придется заявлять о решении письменно. Об этом 30 ноября сообщил глава регионального министерства здравоохранения Юрий Кобзев во время заседания оперштаба по коронавирусу.
По словам министра здравоохранения Дона, есть две категории пациентов, которых нужно прививить и процент вакцинации которых остается низким. Это категория лиц старше 60 лет и беременные женщины.
- Доведена информация о том, что всем медработникам при оформлении людей старше 60 лет при отказе от вакцинации нужно брать письменный отказ, - добавил Юрий Кобзев. - Также нужно усилить работу по вакцинации беременных. Мы начинаем идти на то, чтобы брать письменный отказ от вакцинации и у этой категории граждан.