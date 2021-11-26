На Дону беременным и пожилым людям отказ от вакцинации придется давать в письменном виде

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В Ростовской области беременным и пожилым людям при отказе от вакцинации придется заявлять о решении письменно. Об этом 30 ноября сообщил глава регионального министерства здравоохранения Юрий Кобзев во время заседания оперштаба по коронавирусу.По словам министра здравоохранения Дона, есть две категории пациентов, которых нужно прививить и процент вакцинации которых остается низким. Это категория лиц старше 60 лет и беременные женщины.- Доведена информация о том, что всем медработникам при оформлении людей старше 60 лет при отказе от вакцинации нужно брать письменный отказ, - добавил Юрий Кобзев. - Также нужно усилить работу по вакцинации беременных. Мы начинаем идти на то, чтобы брать письменный отказ от вакцинации и у этой категории граждан.