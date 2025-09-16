В Ростове студент ДГТУ ранил в голову своего одногруппника из травмата

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону 22-летнего студента госпитализировали с огнестрельным ранением после ссоры с одногруппником. Происшествие случилось 16 сентября около 15:00 на территории ДГТУ на улице Текучева, 145. Об этом сообщает Donday.ru.Между 22-летним студентом факультета «Технология машиностроения» Николаем Я. и его одногруппником произошел конфликт. В какой-то момент неприятель достал травматический пистолет и выстрелил парню в голову.Очевидцы увидели происходящее и сразу же позвонили в «скорую». Николая госпитализировали в БСМП с огнестрельным ранением верхней челюсти слева.Парня уже прооперировали. В суматохе стрелявший успел скрыться. Сейчас его ищет полиция.