Руководителем аппарата правительства Ростовской области назначен Александр Скоков
Александр Скоков назначен руководителем аппарата правительства Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Новый руководитель будет курировать вопросы кадровой политики, внутреннего финансового аудита, защиты гостайны, обеспечения деятельности регионального кабмина и ряд других сфер.
Он ранее трудился в Минпромэнерго и Минэкономразвития России, аппарате Правительства России, Евразийской экономической комиссии и других структурах.
Также в качестве вице-президента руководил аппаратом ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», трудился на «Уралвагонзаводе».
В последние годы был заместителем генерального директора по административному управлению АО «Аэрофлот-российские авиалинии».