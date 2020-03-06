Первым заместителем главы администрации Шахт назначен бывший владелец сауны



В администрации Шахт произошли кадровые изменения. На должность первого замглавы администрации назначен Виктор Малько.



О новом сотруднике мэрии Шахт известно не много. На сайте мэрии единственные сведения, которые сообщаются о нём, это – ФИО. Даже фото вновь назначенного замглавы отсутствует. Больше никаких данных нет. Найти биографию чиновника в Сети также не удалось.



Однако из открытых источников стало известно, что в 90-е Виктор Малько активно занимался предпринимательской деятельностью. Он был владельцем шикарного спа-отеля «Триумф» в посёлке Аюта. С 2017 года сауной ведает его дочь — Полина Викторовна Малько, пишет DonDay.ru.



Как сообщил начальник отдела по информационной и молодёжной политике администрации Шахт Ярослав Стуров, Виктор Малько приступил к своим обязанностям ещё 6 марта. Однако информация о его назначении была опубликована на официальном сайте администрации только 11 марта.



Добавим, что предыдущий первый замглавы мэра Андрея Ковалева - Сергей Галкин не проработал на этой должности и года. В начале марта он уволился по собственному желанию.