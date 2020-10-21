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На больничных с простудными заболеваниями находятся 92 сотрудника ЦГБ Батайска

На больничных с простудными заболеваниями находятся 92 сотрудника ЦГБ Батайска
В Батайске почти 100 сотрудников центральной городской больницы остаются дома по причине вспышки сезонных заболеваний. Об этом сообщили в областном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом 23 октября.

На сегодняшний день на больничных находятся 27 врачей и 65 человек младшего медицинского персонала. Точные диагнозы сезонных заболеваний у медиков неизвестны.

Добавим, что в Ростовской области, помимо критической ситуации с коронавирусом, зарегистрировали превышение допустимого порога простудных заболеваний. С начала 2020 года выявили уже 5,4 тысячи случаев заражения ОРВИ. Этот показатель выше нормы на 12,8%.

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