На больничных с простудными заболеваниями находятся 92 сотрудника ЦГБ Батайска

В Батайске почти 100 сотрудников центральной городской больницы остаются дома по причине вспышки сезонных заболеваний. Об этом сообщили в областном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом 23 октября.На сегодняшний день на больничных находятся 27 врачей и 65 человек младшего медицинского персонала. Точные диагнозы сезонных заболеваний у медиков неизвестны.Добавим, что в Ростовской области, помимо критической ситуации с коронавирусом, зарегистрировали превышение допустимого порога простудных заболеваний. С начала 2020 года выявили уже 5,4 тысячи случаев заражения ОРВИ. Этот показатель выше нормы на 12,8%.