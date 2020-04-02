На Дону под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус остаются почти 4,5 тысячи человек
В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, на 11 часов утра 4 апреля под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус состоят 4 439 человек. Большинство из них, 4 403 пациента, находятся дома.
Такие данные приводит правительство региона. Новых зарегистрированных пациентов с коронавирусом нет. По-прежнему в референс-центре на проверке находятся ещё пять исследований.
В донской столице под наблюдением медиков находятся 2 277 человек, в том числе 257 детей. С 243 человек снято наблюдение.
В обсерваторе на сегодняшний день находятся три человека. Ещё девять пациентов лежат в инфекционном отделении Городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко.
Напомним, всего в Ростове-на-Дону зафиксировано шесть положительных случаев COVID-19 и ещё три в области.
Среди последних выявленных случаев - первый, не связанный с приездом из-за границы. Житель Новошахтинска, у которого обнаружили коронавирус, вернулся из Москвы. Ещё по одному случаю выявили у ростовчан, приехавших из США и Мексики.