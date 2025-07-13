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В Ростове-на-Дону грузооборот местного порта упал на 26%. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов.За первые шесть месяцев 2026 года порт обработал 5,7 миллиона тонн грузов. Этот спад наблюдается и в других регионах страны.Новороссийский порт лидирует в Азово-Черноморском бассейне. Его грузооборот снизился на 6,7% – до 80,3 миллиона тонн.Порт Тамани занял второе место с переработкой 12,9 миллиона тонн грузов, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году. Третье место досталось порту Туапсе, который обработал 10,7 миллиона тонн, что на 2,6% больше, чем в прошлом периоде.Порт Кавказ продемонстрировал самое значительное снижение грузооборота. За отчетный период он переработал 5,4 миллиона тонн, что на 49,5% меньше прошлогоднего показателя.