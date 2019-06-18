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Мы тонем в отходах: жители села Покровское во время прямой линии с президентом пожаловались на мусорную реформу

Мы тонем в отходах: жители села Покровское во время прямой линии с президентом пожаловались на мусорную реформу
Жители села Покровское Ростовской области пожаловались Владимиру Путину на мусорную реформу. Во время прямой линии они заявили, что буквально утопают в отходах.

Ксения Бабятинская во время эфира показала фотографии с горами мусора. Девушка рассказала, что его не убирают с улиц неделями. Летом ситуация усугубляется из-за жары. Через пару часов отходы начинают источать удушающий смрад, который распространяктся по селу.

Напомним, в Ростовской области в январе 2019 года началась «мусорная реформа». Региональные операторы в два раза увеличили стоимость на вывоз и переработку мусора. При этом качество этих работ ни капли не улучшилось. Операторы оправдывались то плохой работой, то переходом на новый формат работы. Хотя прошло полгода, ситуация особо не меняется. К тому же, в регионе до сих пор не наладили раздельный сбор мусора.

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