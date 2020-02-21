Жители Ростовской области пожаловались на отсутствие пожарной части в посёлке



Жительница Мясниковского района пожаловалась губернатору Ростовской области на отсутствие пожарной части в посёлке. О проблеме она рассказала во время интерактивного приёма.



По словам жительницы села Александровка 2-я Лидии Новиченко, населённый пункт расположен на расстоянии более 30 километров от районного центра – села Чалтырь. В случае пожара спасатели добираются к жителям более часа.

- Особенно остро встаёт этот вопрос в последнее время в связи с увеличением числа ландшафтных пожаров и ухудшением погодных условий, - добавила дончанка. – Мы просим создать подразделение пожарной части у нас в селе.



Ситуацию прокомментировал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. Сергей Панов подтвердил, что участок, о котором идёт речь, действительно, не закрыт.



Он также добавил, что на создание пожарной части уже выделили 37 миллионов 330 тысяч рублей. Планируется, что в подразделении будут работать 11 человек.