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Жители Ростовской области пожаловались на отсутствие пожарной части в посёлке

Жители Ростовской области пожаловались на отсутствие пожарной части в посёлке
Жительница Мясниковского района пожаловалась губернатору Ростовской области на отсутствие пожарной части в посёлке. О проблеме она рассказала во время интерактивного приёма.

По словам жительницы села Александровка 2-я Лидии Новиченко, населённый пункт расположен на расстоянии более 30 километров от районного центра – села Чалтырь. В случае пожара спасатели добираются к жителям более часа.
- Особенно остро встаёт этот вопрос в последнее время в связи с увеличением числа ландшафтных пожаров и ухудшением погодных условий, - добавила дончанка. – Мы просим создать подразделение пожарной части у нас в селе.

Ситуацию прокомментировал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. Сергей Панов подтвердил, что участок, о котором идёт речь, действительно, не закрыт.

Он также добавил, что на создание пожарной части уже выделили 37 миллионов 330 тысяч рублей. Планируется, что в подразделении будут работать 11 человек.

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