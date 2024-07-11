Мужчина со спущенными штанами переполошил ростовчан

Фото: соцсети (тг Тютина).

На улицах Ростова разгуливает мужчина со спущенными штанами. Горожанин привлек к себе всеобщее внимание на улице Немировича-Данченко 11 июля.Рядом с домом № 76/6 его сняли на камеру очевидцы. На кадрах видно, как незнакомец облокачивается на капот припаркованной машины. Затем делает поступательные движения, приближая тазовую часть к авто. Все происходит, как в замедленной съемке. Вероятно, мужчина был не в себе.Горожане в комментариях к видео пошутили, что уже бегут проверять своих «ласточек» — не опорочил ли их честь странный горожанин.Мужчину со странным поведением уже ищут родные с полицией. Если увидите его, сообщите по номеру: 112.