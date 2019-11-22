Ростовчанка Анастасия Костенко помогает расплачиваться с долгами мужа-футболиста Тарасова



Трудное материальное положение бывшего игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова подтвердил его адвокат Умалат Сайгитов.

Юрист рассказал «СтарХиту», что безработный футболист не от хорошей жизни решил продать свой дом и ездит на кредитной машине.

«Дмитрий до сих пор отдает кредит за огромный загородный дом — а это 250 тысяч рублей в месяц. Покрывать сумму каждый месяц ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход в своем блоге, - рассказал представитель спортсмена».



В связи с этим становится понятно, почему Тарасов оспаривает размер алиментов на старшую дочь от первого брака – 10-летнюю Ангелину. По решению суда на содержание ребёнка ежемесячно он должен перечислять 400 тысяч рублей.

«По понятным причинам доверитель хочет снизить, оптимизировать сумму алиментов. Ему не по силам такие траты. Опять же напомню, что с 2011 года он перевел на счет старшей дочери уже 33 миллиона рублей, - рассказал Сайгитов. - Согласитесь, внушительная сумма. И согласно договору на сегодняшний день еще остается 40 миллионов до наступления совершеннолетия девочки. Просто неподъемная сумма для Тарасова. Он так и не получил предложения ни от одного из клубов».



Между тем, отметил адвокат, первая супруга Дмитрия за последние годы купила две квартиры. При этом Оксана нигде не работает. Юрист также добавил, что она не предоставила в суде документы, доказывающие, что деньги, которые перечисляет Тарасов, тратятся только на Ангелину.







Ко всему прочему добавляются расходы на содержание дома. Семья готовится к появлению на свет второго малыша.

«Видимо, Тарасов не обманывал, когда говорил о том, что Анастасия денег у него не просит. Более того, модель сама регулярно выкладывает рекламные посты в Instagram», - заметил юрист.



В заключение беседы Умалат Сайгитов акцентировал внимание на том, что в поведении футболиста относительно размера алиментов нет ничего предосудительного. Ведь он не отказывается от своих обязанностей содержать ребёнка, а только пытается оптимизировать расходы, учитывая, что в настоящее время нигде не работает.

«Алименты — это обязанность содержать своего ребенка. Уверен, что большинство российских семей считают, что обеспечение ребенка суммой в 400 тысяч рублей — это даже не прожиточный максимум, это прожиточный «космос». Не стоит забывать, что Ангелина — еще ребенок. Ей всего десять. И она не учится где-то за рубежом, а живет в Москве».





В этом году старшей дочери Тарасова исполнилось 10 лет.