Мошенники взломали аккаунт таганрожца Ромы Зверя



Злоумышленники взломали аккаунт популярного певца Ромы Зверя. Сейчас его страничка в «Инстаграме» находится во власти мошенников. Об этом рассказали в микроблоге участники группы «Звери».



- Пока мы принимаем меры, просим вас игнорировать возможный спам. Мы обязательно сообщим, когда аккаунт вернётся в руки владельца, - сказано в сообщении.



Сейчас аккаунт таганрожца закрыт, так что невозможно посмотреть, публикуют ли злоумышленники что-то на странице певца. Стоит отметить, что Роман активно вёл свой «Инстаграм». Он постоянно выкладывал фотографии своей личной жизни, рассказывал о путешествиях, гастролях, выступлениях, конечно, не забывал рассказать о жене и дочках.



Пока о том, с какой целью мошенники похитили аккаунт, не известно. Скорее всего, они, как это часто бывает, будут требовать от Ромы Зверя выкуп. Похожая ситуация произошла со звездой Playboy Марией Лиман. Тогда хакеры потребовали миллион рублей за возвращение странички. Спустя какое-то время красотке удалось вернуть аккаунт.