Молодежь Ростовской области почтила память жертв Беслана

В муниципалитетах Ростовской области состоялись мероприятия, посвященные памяти жертв теракта в Беслане. Трагические события произошли 1-3 сентября 2004 года в одной из школ. За несколько дней погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. С тех пор в России 3 сентября стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом.В донской столице в памятную дату прошел показ документального фильма Александра Рогаткина «Беслан». В мероприятии приняли участие эксперты и общественники.- Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день мы проводим различные тематические акции с целью привлечь молодежь Дона к животрепещущей проблеме современности, которая волнует все человечество, - прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.Перед молодежью выступил ветеран органов безопасности Владимир Беланов. Он отметил, что страшная трагедия в Беслане не оставила равнодушным никого.- У террориста нет национальности. Это люди, которые готовы совершать жестокие преступления, - подчеркнул Беланов. - Сегодня силовые структуры делают все для того, чтобы сработать на опережение.В беседе с участниками показа ветеран напомнил о событиях 93-го года. Тогда 23 декабря группа боевиков захватила учеников школы № 25 в Ростове. К счастью, через несколько дней все заложники были освобождены. Террористов, пытавшихся скрыться, вскоре задержали.Подрастающее поколение Дона уверено, что подобные мероприятия необходимы и важны. Говорить и вспоминать о страшной трагедии тяжело. Однако именно память о сотнях прерванных жизней поможет избежать подобного в дальнейшем.- Когда смотришь эти кадры, вспоминаешь эти дни, эти потери… Это страшное слово – терроризм. Это война в мирное время, война с мирными людьми, война с детьми, женщинами, - отметила руководитель штаба движения «Дороги славы – наша история» Ася Компаниец. - Самое ужасное, что может происходить, – это когда человек убивает другого человека.Она также отметила, что терроризм – опаснейшая глобальная проблема современности, которая угрожает безопасности всего мирового сообщества. Бороться с ней можно только совместными усилиями государства и общества.