Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Молодежь Ростовской области почтила память жертв Беслана

Молодежь Ростовской области почтила память жертв Беслана
В муниципалитетах Ростовской области состоялись мероприятия, посвященные памяти жертв теракта в Беслане. Трагические события произошли 1-3 сентября 2004 года в одной из школ. За несколько дней погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. С тех пор в России 3 сентября стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

В донской столице в памятную дату прошел показ документального фильма Александра Рогаткина «Беслан». В мероприятии приняли участие эксперты и общественники.

- Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день мы проводим различные тематические акции с целью привлечь молодежь Дона к животрепещущей проблеме современности, которая волнует все человечество, - прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

Перед молодежью выступил ветеран органов безопасности Владимир Беланов. Он отметил, что страшная трагедия в Беслане не оставила равнодушным никого.

- У террориста нет национальности. Это люди, которые готовы совершать жестокие преступления, - подчеркнул Беланов. - Сегодня силовые структуры делают все для того, чтобы сработать на опережение.

В беседе с участниками показа ветеран напомнил о событиях 93-го года. Тогда 23 декабря группа боевиков захватила учеников школы № 25 в Ростове. К счастью, через несколько дней все заложники были освобождены. Террористов, пытавшихся скрыться, вскоре задержали.

Подрастающее поколение Дона уверено, что подобные мероприятия необходимы и важны. Говорить и вспоминать о страшной трагедии тяжело. Однако именно память о сотнях прерванных жизней поможет избежать подобного в дальнейшем.

- Когда смотришь эти кадры, вспоминаешь эти дни, эти потери… Это страшное слово – терроризм. Это война в мирное время, война с мирными людьми, война с детьми, женщинами, - отметила руководитель штаба движения «Дороги славы – наша история» Ася Компаниец. - Самое ужасное, что может происходить, – это когда человек убивает другого человека.

Она также отметила, что терроризм – опаснейшая глобальная проблема современности, которая угрожает безопасности всего мирового сообщества. Бороться с ней можно только совместными усилиями государства и общества.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.