Молочка и говядина остаются самыми дорогими в Ростове-на-Дону

В Ростове молочка и говядина стоят дороже, чем в других городах области. Актуальные цены на продукты условной корзины опубликовали 27 мая на сайте Ростовстата.Больше всего в донской столице цены завешены на говядину, творог и сыр. Стоимость творога составляет 358 рублей за килограмм. В среднем по области столько же можно купить за 340 рублей, а в Таганроге - за 312.Говядина обойдется жителям Ростова в 375 рублей - на шесть рублей дороже среднеобластной цены. В Шахтах за нее попросят 358 рублей. Килограмм сыра в донской столице стоит 560 рублей, когда его средняя цена по региону составляет 548 рублей, а в Сальске - 530.Также ростовчанам дороже обойдется молоко (83 рубля), сахар (49 рублей) и ржаной хлеб (62 рубля). В среднем по области их стоимость составляет 80,48 и 56 рублей соответственно.Однако некоторые продукты выгоднее покупать все-таки в Ростове. Там можно найти самую дешевую сметану (227 рублей за килограмм) и муку (38 рублей).