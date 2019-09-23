Власти Ростовской области потратят почти 30 млн рублей на перевозку чиновников



На перевозку членов органов исполнительной власти и правительства Ростовской области потратят 29 730 020 рублей. Такая сумма выделяется на аренду 197 автомобилей. Заказчиком выступает министерство транспорта донского региона. Деньги берут из бюджета Ростовской области. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Перевозить чиновников требуется в период с 1 по 30 ноября 2019 года. Из 197 запрашиваемых единиц транспорта 193 — легковые автомобили, остальные — машина-лаборатория, фургон, автобус и микроавтобус. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 октября.