На цифровые радиостанции ГУ МВД по Ростовской области потратит почти 5 млн рублей

Фото: informost.ru

Главное управление МВД по Ростовской области ищет подрядчика, который поставит в главк цифровые возимые радиостанции. За услуги и технику заказчик готов заплатить почти пять миллионов рублей. Согласно документам закупки деньги исполнителю будут выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». Соответствующая информация обновилась на сайте госзакупок 18 сентября.Как стало известно, для донского ведомства поставят 60 штук радиостанций марки «Апекс-251.01 П45» ЯШВА.464415.007-01 или в их эквиваленте с частотой 400-470 МГц и 256 каналами. Общая стоимость всех гаджетов составит 4 993 200 рублей.Радиостанции должны работать в следующих режимах: аналоговый, цифровой конвенциональный, цифровой транкинговый АРСО 25. Кроме того, каждая радиостанция должна иметь графический жидкокристаллический экран с подсветкой, интерфейсный разъем для подключения внешнего оборудования с функцией управления по протоколам USB, RS232, программированными входами/выходами, серийный заводской номер, номер радиостанции; программируемые кнопки управления, а также возможность выноса пульта управления от приемопередатчика не менее 15 метров. Помимо этих характеристик, заказчик указал еще несколько.Вся радиоэлектронная продукция стоит немалых денег. К примеру, в заявке один прибор обходится почти в 83 тысячи рублей. Вероятно, есть альтернатива таким дорогим радиостанциям. Можно было бы купить необходимую технику дешевле и сэкономить деньги из федеральной казны.Примечательно, что все радиостанции должны быть отечественными.Планируется, что новые цифровые радиогаджеты установят в Ростовской области до 30 ноября 2020 года. Заявки на участие в электронном аукционе будут приниматься до 28 сентября.