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Глава донского минздрава назвала города-лидеры по инфицированию коронавирусом в регионе

Глава донского минздрава назвала города-лидеры по инфицированию коронавирусом в регионе
Министр здравоохранения Ростовской области назвала города с наибольшим количеством заболевающих COVID-19. Об этом 17 сентября во время пресс-брифинга рассказала Татьяна Быковская.

По словам главы донского минздрава, наибольшее количество зараженных зафиксировано в Ростове-на-Дону. Ежедневно количество пациентов донской столицы пополняет порядка 100 человек. Сложная ситуация сохраняется и в Волгодонске.

По словам главного медика Ростовской области, довольно сложная ситуация также сохраняется в Шахтах, Новочеркасске и Батайске.

Напомним, за минувшие сутки в донском регионе COVID-19 подтвердился еще у 171 дончанина, среди которых 104 - в Ростове. Жертвами коронавируса стали семь человек. Общее число умерших в регионе насчитывает 423 человека.

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