Глава донского минздрава назвала города-лидеры по инфицированию коронавирусом в регионе

Министр здравоохранения Ростовской области назвала города с наибольшим количеством заболевающих COVID-19. Об этом 17 сентября во время пресс-брифинга рассказала Татьяна Быковская.По словам главы донского минздрава, наибольшее количество зараженных зафиксировано в Ростове-на-Дону. Ежедневно количество пациентов донской столицы пополняет порядка 100 человек. Сложная ситуация сохраняется и в Волгодонске.По словам главного медика Ростовской области, довольно сложная ситуация также сохраняется в Шахтах, Новочеркасске и Батайске.Напомним, за минувшие сутки в донском регионе COVID-19 подтвердился еще у 171 дончанина, среди которых 104 - в Ростове. Жертвами коронавируса стали семь человек. Общее число умерших в регионе насчитывает 423 человека.