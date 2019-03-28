Министр обороны Украины: Большие группировки в районе Азовского моря предвещают вторжение России



Министр обороны Украины Степан Полторак уверен, что Россия скоро вторгнется на территорию Незалежной. Он обратил внимание, что российские войска, находящиеся на границе, представляют угрозу для Украины.



- Ситуация остается сложной. Батальоны тактических групп и огромные группировки в районе Азовского моря опасны, - сказал Полторак в эфире телеканала «Прямой». - Мы всегда начеку, чтобы выполнить свой конституционный долг и защитить наше государство.



В феврале министр заявлял, что ракетный комплекс «Искандеры», располагающийся в Ростовской области, приблизился к украинскому кордону. Однако, слова Степана Полторака не были подкреплены.