Минимущество Ростовской области передало Театр кукол Ростовской епархии



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Глава министерства имущественных и земельных отношений Ростовской области Николай Толмачев подписал распоряжение о передаче Театра кукол Ростовской епархии. Документ от 13 января 2020 года опубликован на сайте ведомства.



Смена собственника произошла в рамках федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».



Ростовская епархия обратилась в донское минимущество с просьбой передать здание театра кукол, расположенное на переулке Университетском, в 2013 году. В качестве аргумента представители РПЦ приводили справки, согласно которым здание было построено на фундаменте разрешенной греческой церкви, существовавшей до 1960 года.



Узнав о готовящейся передаче, ростовчане выступили против, организовав сбор подписей. Однако на решение это никак не повлияло.

Власти обещали предоставить театру новое помещение. Но за эти годы подходящего варианта так и не нашлось. Последним предложением было строительство здания на Театральном спуске, где произошел масштабный пожар и сейчас зияет пустырь. На месте даже проводилось совещание с участием представителей театра кукол. Тем не менее, никаких конкретных решений до сих пор не принято.



В мае комиссия при заместителе губернатора Ростовской области Сергее Бондареве рассмотрела обращение представителей Ростовского регионального общества охраны памятников истории касательно передачи РПЦ театра кукол. Историки предоставили новые архивные документы, оспаривающие основание передачи имущества. Только на ситуацию это никак не повлияло.



Добавим, что руководство театра кукол может оспорить решение министерства в суде, как это сделали сотрудники музея-заповедника в станице Старочеркасской. В аналогичной ситуации представители музея обратились в суд и выиграли дело. Спорный объект – Атаманский дворец остался на балансе музея. Будет ли столь же решительным руководство театра кукол – неизвестно. Оперативно получить комментарий не удалось, так руководителя театра на месте не было.



В правительстве Ростовской области сообщили, что не смотря на официальную передачу здания епархии, театр кукол пока останется в своем помещении.

- В соответствии с соглашением о сотрудничестве и совместном использовании здания театра, подписанным министерством культуры, Ростовской-на-Дону епархией и театр кукол останется по прежнему адресу в переулке Университетском, 46, - на основании договора безвозмездного бессрочного пользования, который будет заключен после регистрации права собственности епархии, - сообщили в региональном правительстве.