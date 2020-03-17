Между Баку и Ростовом-на-Дону приостановят железнодорожное сообщение



Курсирование поездов между столицей Азербайджана и Ростовом временно приостановят. Такое решение принято по взаимному согласию правительств двух стран с целью предотвращения распространения коронавируса.



Так, с 26 марта отменяется поезд Баку - Ростов-на-Дону - Баку, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании. Пассажирский состав Баку - Ростов-на-Дону отправится в обратный путь 22 марта в 3:25 по местному времени. Билеты на поезд продаются только гражданам России.



Когда ограничения будут сняты, пока не известно. Сообщается, что запрет будет действовать до особого распоряжения.



Напомним, что с 18 марта в Россию запрещён въезд иностранных граждан. Запрет введён до 1 мая, не исключено, что позже он будет продлён. Аналогичные ограничения предпринимают и другие страны для предотвращения распространения коронавируса. Так, из-за закрытия границ с Арменией из Ростова отменены практически все авиарейсы в Ереван.