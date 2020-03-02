Между Ростовом и Баку наладят прямое авиасообщение



Ростов и столицу Азербайджана свяжет прямой рейс. О планах организовать прямое авиасообщение объявили на бизнес-форуме в Баку в рамках Дней Ростовской области, которые проходят с 3 по 5 марта.



Донскую делегацию возглавил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В ближайшее время Ростов-на-Дону и Баку свяжет авиасообщение, - сообщил глава региона. - Прямые авиарейсы будут предусмотрены дважды в неделю и стартуют уже в конце этого месяца».



В ответ министр экономики Азербайджана отметил большой интерес бизнеса обеих сторон к развитию отношений и выразил уверенность в том, что открытие прямого авиасообщения укрепит этот взаимный интерес.



В правительстве Ростовской области сообщили, что в настоящее время соглашение о сотрудничестве между регионом и республикой проходит согласование в Москве. При этом не уточняется, в каких сферах и областях планируется сотрудничать.