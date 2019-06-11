Из Ростова в Баку запустят новый авиарейс



Новый рейс появится из Ростова в Баку и обратно. Как сообщает «Ростов-Транспорт», полёты будут осуществляться один раз в неделю, по субботам.



Самолёты будут покидать донскую столицу в 15:50 по московскому времени и прибывать в Баку в 18:20 — по местному. Таким образом, время в пути составит 2 часа 20 минут. Обратный рейс запланирован в 12:50.



Новое расписание начнёт действовать с 6 июля. Минимальная стоимость билета, согласно сайту авиакомпании, составляет 12140 рублей. В эту сумму входит место для багажа и ручная кладь.



Сейчас между Ростовом и Баку нет авиасообщения. Между городами курсирует поезд, время пути на котором занимает около 30 часов. Стоимость плацкартного места начинается от 3800 рублей.