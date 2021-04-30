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Мертвым нашли пропавшего на Дону мужчину, страдающего психическим расстройством

Мертвым нашли пропавшего на Дону мужчину, страдающего психическим расстройством
В Ростовской области нашли труп мужчины, пропавшего несколько месяцев назад. Тело Георгия Таранова обнаружили 5 мая в водоеме в Каменском районе местные жители. О находке они сообщили сотрудникам полиции.

Напомним, житель города Шахты пропал в марте 2021 года. Он приехал в гости к своему товарищу в Каменский район. Погостив у него некоторое время, Георгий ушел. Однако домой пенсионер так и не вернулся. После долгого отсутствия мужчины родственники забили тревогу из-за того, что Георгий страдал психическим расстройством и нуждался в помощи.

Родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К сожалению, поиски закончились трагически.

По данным издания DonDay.ru, на теле Георгия не было следов насильственной смерти.

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