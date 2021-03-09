В Ростовской области пропал страдающий психическим растройством пенсионер

В Ростовской области пропал 67-летний мужчина, страдающий психическим заболеванием. Георгий Таранов ушел из дома в Шахтах 5 марта, и с тех пор о нем ничего не известно.Местные правоохранители рассказали, что мужчина пошел в гости к соседу, откуда домой не вернулся. Обеспокоенные родственники сразу написали заявление в полицию. Шахтинец имеет вторую группу инвалидности и страдает психическими отклонениями.На вид ему - около 70 лет, рост - 160 сантиметров, телосложение полное, волосы длинные рыжие. Нос сплюснут и повернут в левую сторону. Также у пропавшего мужчины есть шрам на левой щеке. В день исчезновения на нем были куртка, черные штаны, черная рубашка. Обут пенсионер был в черные галоши.Если вам что-либо известно о том, что где может находиться Георгий, просьба позвонить в полицию по номерам: 102 или 8-86359-41-20.